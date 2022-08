C Moren Liiga-tiimiin hurja vahvistus: Jukka Jalonen tuo asiantuntemuksensa tv-lähetyksiin!

Leijonat kolmeen MM-kultaan sekä kevään historialliseen ensimmäiseen olympiavoittoon johdattanut Jukka Jalonen tähdittää C Moren alkavan kauden Liiga-lähetyksiä. Myös seuratasolla useita joukkueita Suomessa ja Euroopassa valmentanut Jalonen muistetaan 2000-luvulta ennen kaikkea HPK:n pitkäaikaisena valmentajana. Jalosen komennossa HPK otti vuonna 2006 seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden.

– Liigaa tulee seurattua paljon maajoukkueen valmentajan roolissa sekä livenä että telkkarista. C Morella on ollut kasassa pätevä ja asiantunteva ryhmä, ja on hienoa päästä jatkossa myös itse mukaan vaikuttamaan lähetyksiin. Tuon pöytään asiaa ainakin pelistä ja voittamisen haasteista – ehkä voin jopa avata mitä valmentajien päässä pelien aikana liikkuu, kuvailee Jalonen.

Jalonen on ensimmäinen julkistus C Moren uuden kauden kiekkotiimistä. Pohjan muodostavat viime kausien lähetyksistä tutut kiekkopersoonat, mutta uusia kasvoja on luvassa Jalosen lisäksi myös muita. C Moren koko tiimi sekä Liiga-ohjelmisto julkistetaan ensi viikolla.

– C Moren tiimissä on tasapainoisesti näkemystä niin pelaajan kuin valmentajankin perspektiivistä ja näin kokonaisuus on hanskassa. Täydennetään toisiamme ja tarjotaan loistava kokonaisuus katsojalle, summaa Jalonen.

Kiekkosyksy avataan C Moressa perjantaina

Tulevana perjantaina C More välittää Suomi-kiekon kuumimpia tähtiä pursuavan Liiga Alumni All Stars -tapahtuman suorana Turusta. Ottelussa pelaavat mm. tuoreet Stanley Cup -voittajat Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen sekä Kaapo Kakko, Saku Koivu, Ville Nieminen ja Anton Lundell. Kello 18.20 alkavan lähetyksen selostuksesta vastaavat Jani Alkio ja Siim Liivik.