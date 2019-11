Karille ajanut Princess Anastasia pysähtyy Helsingissä ja jatkaa Pietariin – laivayhtiö odottelee yhä vastauksia onnettomuuden syistä: "Sähkökatkoksia on meille sattunut Ruotsin saaristossa"

Laivaa tarkastettiin seitsemän tuntia

"Blackouteja sattuu toisinaan"

Kapteeni oli yhtiön mukaan kokenut

– Kapteeni on aina vastuussa matkustajien turvallisuudesta. Princess Anastasian kapteenin ura on pitkä. Hän on ollut merillä yli 40 vuotta. Kapteenin päätös kääntyä takaisin oli hyvin ammattitaitoinen. Hänen oli varmistuttava, että laiva on merikelpoinen. Näin saatiin tehtyä laivalle täysi tarkastus.