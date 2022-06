Business Insider: Espanja pyysi Saksalta anteeksi suunnitelmia toimittaa Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainalle

Business Insider -lehden tietojen mukaan Espanja on pyytänyt anteeksi Saksan hallitukselta 6.6. julkisuuteen vuotaneita suunnitelmia toimittaa 40 saksalaisvalmisteista Leopard 2-panssarivaunua Ukrainaan.

Business Insiderin Saksan toimituksen tietojen mukaan Espanjan ehdotus on kutistunut huomattavasti viime päivien aikana.

Lehden lähteiden mukaan lähetettävien panssarivaunujen määrä on kutistunut maksimissaan kymmeneen. Lisäksi kyseessä olevat vaunut ovat huonossa kunnossa ja vaativat muutaman kuukauden korjaamista saavuttaakseen täyden toimintakyvyn.

Saksan linja herättää närää

Saksaa on kritisoitu kovin sanankääntein asetoimitusten hitaudesta ja vähäisyydestä Ukrainan avuksi.

Puola on toimittanut Ukrainalle omista varastoistaan vanhoja Varsovan liiton aikaisia T-72 panssarivaunuja, mutta on odottanut Nato-liittolaistensa korvaavan Puolan menettämät tankit. Erityisesti Puola on toivonut Saksan Leopard 2-taistelupanssarivaunuja.