EU:n valtiopäämiehet kokoontuivat torstaina Brysseliin huippukokoukseen, jota on jo etukäteen ennakoitu yhdeksi vuoden tärkeimmistä.

EU:n huippukokouksessa neuvottelut Ukrainalle annettavasta sotakorvauslainasta jatkuvat edelleen.



EU:n virkamieslähde kertoo, että EU-maat ovat saaneet uuden ehdotuksen Ukrainalle annettavasta sotakorvauslainasta puntaroitavakseen. Keskustelua asiasta käydään illallisella johtajien kesken.



STT:n tietojen mukaan kokouksessa on myös valmisteltu edelleen mahdollista yhteisvelkaan pohjautuvaa ratkaisua, mutta pääpaino olisi nyt sotakorvauslainan valmistelussa. Venäjän varojen hyödyntämistä ajavat kovimmin Saksa, Pohjoismaat, Baltian maat, Puola ja Hollanti.



Ukrainalle annettava rahoitus on jätetty viimeisenä päämiesten pöydälle. Kaikista muista huippukokouksen agendalla olevista asioista, kuten maahanmuutosta ja laajentumisesta, on saatu jo keskusteltua.



Ukrainan budjetti on palamassa loppuun ensi keväänä, ja EU on sitoutunut turvaamaan Ukrainan rahoitusta 90 miljardilla.



Vaihtoehtoja on kaksi: Venäjän jäädytettyjen varojen käteistuotoista koostuva 210 miljardin sotakorvauslaina tai EU:n budjetista taattava yhteinen laina eli käytännössä yhteisvelka. Näistä ensimmäinen vaatii jäsenmaiden määräenemmistöpäätöksen, toinen yksimielisen päätöksen.



Vieläkään ei ole tietoa, onko venäläisvaroista valtaosaa hallinnoiva Belgia taipumassa lainan taakse vai ei.