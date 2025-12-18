EU:n historian suurin kauppasopimus on vaarassa kaatua maanviljelijöiden vastustukseen.

EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-blokin välisen kauppasopimuksen allekirjoitus lykkääntyy ensi kuuhun, kertoivat Politicon ja uutistoimisto AFP:n lähteet torstai-iltana Suomen aikaa. Lähteiden mukaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli ilmoittanut asiasta EU-maiden johtajille.



Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva sanoi aiemmin illalla aikovansa ehdottaa sopimuksen lykkäystä Italian pääministerin Giorgia Melonin pyynnöstä. Lula ilmoitti esittävänsä lykkäystä Mercosurin muiden jäsenmaiden johtajille viikonloppuna.



Lula kertoi keskustelleensa torstaina puhelimessa Melonin kanssa. Lulan mukaan Meloni sanoi, että Italia on valmis hyväksymään sen, jos sopimusta lykätään viikolla, kymmenellä päivällä tai kuukaudella.



EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-blokin välinen kauppasopimus on uhannut kaatua aivan loppumetreillä Ranskan, Italian ja Puolan vastustukseen. Maat ovat huolissaan sopimuksen vaikutuksista Euroopan maatalousalaan.

Suomesta Mercosur-maihin viedään eniten tavaroita. Merkittävimpinä niistä ovat koneet ja mekaaniset laitteet. Niiden viennin arvo oli viime vuonna yhteensä 325 miljoonaa euroa.



Palveluvienti Suomesta Mercosuriin on noin 212 miljoonaa euroa vuodessa, ja se painottuu erityisesti televiestintään ja yrityspalveluihin.