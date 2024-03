Ranska aikoo toimittaa Ukrainalle panssariajoneuvoja ja ilmatorjuntaohjuksia

Ministerin mukaan ajoneuvojen osalta kyse on sadoista kappaleista. Ukraina tarvitsee Lecornun mukaan asemateriaalia, jotta se voi puolustaa pitkää etulinjaansa venäläisten yli kaksi vuotta jatkunutta laajamittaista hyökkäystä vastaan.

Ukraina on toistuvasti todennut, että muun muassa sen ammusvarastot ovat nopeasti hupenemassa. Suurimman tukijamaa Yhdysvaltain reilun 60 miljardin dollarin apupaketti Ukrainalle on ollut jumissa maan kongressissa lähes puoli vuotta.

Ranska on parhaillaan päivittämässä panssariajoneuvokantaansa, joka on osittain jopa 40 vuotta vanhaa. Lecornu kuitenkin toteaa, että ne ovat edelleen käyttökelpoisia. Ministerin mukaan toimitusaika on tämän ja ensi vuoden alkupuolen aikana.