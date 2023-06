Brittitiedustelu: Ukraina on aloittanut uudet ja suuret hyökkäykset eri rintamilla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä länsiviranomaiset ovat myöntäneet, ettei vastahyökkäys ole sujunut odotetulla tavalla . Ukrainan hyökkäys on saavuttanut lähinnä taktista menestystä ja alueellisesti päivittäinen eteneminen on mitattu pikemminkin sadoissa metreissä kuin kilometreissä.

– Ukraina on hionut taktiikoitaan rynnäköidäkseen syviin ja hyvin valmisteltuihin venäläisasemiin, brittiministeriö kirjoittaa.

Suomen entisen tiedustelupäällikön, nykyisen kansanedustajan Pekka Toverin (kok.) mukaan Ukraina on yrittänyt läpimurtoa useita viikkoja.

– Tähän asti Ukrainan eteneminen on ollut hidasta, mutta toisaalta iso osa reserveistä on yhä irti taisteluista, joten sillä on voimaa laittaa iso jyrä päälle, Toveri sanoi MTV Uutisille lauantaina.