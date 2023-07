Elizabeth sai vaarallisen haimasyöpädiagnoosin – 13 vuotta myöhemmin elää edelleen ennusteista huolimatta

Oireina jatkuvaa väsymystä ja pahoinvointia

"Näemme kasvaimen haimassa"

Hoidot tehosivatkin

Näin O'Connor on jatkanut elämäänsä. Syöpä on palannut useita kertoja; kasvaimia on löytynyt aivoista, keuhkoista ja päänahasta, mutta ne on aina onnistuttu hoitamaan lääkkeiden ja leikkausten yhdistelmillä. O'Connor käy usein kuvauksissa, joilla syöpää seurataan. Hoitojen aikana havaittiin, että hänellä on geenimuunnos, joka altistaa tietyille syöville; sama muunnos löytyi hänen isältään.