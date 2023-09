Marin: Keskusteluja uudesta työstä käyty pitkin kesää – "tovereilta" tukea

SDP:n kansanedustaja, entinen pääministeri Sanna Marin on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi. Marin pyytää uuden tehtävänsä perusteella eroa kansanedustajan tehtävästä. Marin sanoi tiedotustilaisuudessa medialle, että hänen uusi tehtävänsä alkaa pikimmiten. Hän toivoo, että eduskunta myös eron myöntää. Marin ei kertonut tarkalleen, milloin hän teki päätöksen tehtävän vaihdoksesta. Hänen mukaansa keskusteluita on käyty eri tahojen kanssa pitkin kesää.

Marin sanoi myös hänelle olleen selvää, ettei hän hae eroa kansanedustajan tehtävästä ennen SDP:n puoluekokousta. Uudessa työssä Marinin pääasiallinen työtehtävä on eri maiden hallitusten ja johtajien neuvominen niissä politiikkakysymyksissä, jotka ovat hänelle tuttuja, kuten hyvä hallinto, teknologia, ilmasto tasa-arvo. Marinin mukaan SDP:n eduskuntaryhmässä "toverit" osoittivat hänelle tukea, ja jonkin verran oli myös haikeutta ilmassa. Marin kertoi päätöksestään eduskuntaryhmälle ennen kuin se tuli julkisuuteen. Marinin mukaan hän on keskustellut asiasta myös SDP:n nykyisen puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa.

Ei ole muuttamassa Suomesta

SDP kertoo, että Tony Blair Institute for Global Change on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa.



Instituutin kotipaikka on Lontoossa, ja se toimii yli 30 valtiossa.



Marin sanoi, ettei ole tällä hetkellä muuttamassa pois Suomesta.



– Mutta käytännössä työ tulee olemaan ulkomailla tapahtuvaa eli hyvin paljon matkoja, jotka on mahdotonta yhdistää kansanedustajan tehtävän hoitamiseen hän sanoo.



Marin on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 alkaen. Hän toimi liikenne- ja viestintäministerinä kesällä ja syksyllä 2019 ja nousi pääministeriksi joulukuussa 2019 Antti Rinteen erottua tehtävästä. Marin jätti pääministerin tehtävän, kun nykyhallitus nimitettiin kesäkuussa.