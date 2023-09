Sanna Marin pyytää eroa kansanedustajan tehtävästä – "Äänestäjilleni sanon, että olen erittäin kiitollinen"

Syynä on se, että Marin on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi (Strategic Counsellor). Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että hänen pääasiallinen työtehtävänsä säätiössä on eri maiden hallitusten ja johtajien neuvomista niissä politiikkakysymyksissä, jotka ovat hänelle tuttuja, kuten hyvä hallinto, teknologia, ilmasto tasa-arvo.