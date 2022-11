Britit testaavat uutta lasertykkiä – voi tuhota droneja ja ohjuksia jopa valonnopeudella

Iso-Britannian puolustusministeriö on kertonut teettäneensä testilaukaisun maan ensimmäisellä suuritehoisella laseraseella.

Dragonfiren tarkoitus on selvittää laseraseiden mahdollisuuksia taistelukentällä. Viimeisimmät testitulokset ovat asetta kehittävän Iso-Britannian puolustustieteen ja -teknologian laboratorion arvion mukaan lupaavia.

Projektin budjetti on 100 miljoonaa puntaa (noin 114 miljoonaa euroa). Päävastuun hankkeesta kantaa MBDA Missile Systems, joka vastaa johtamissodankäynnistä ja kehittää aseen kuvanprosessointikyvykkyydet. Säteensuuntaajan on kehittänyt italialainen Leonardo ja 50 kilowatin lasergeneraattori on englantilaisen Qinetiqin käsialaa.