Britanniassa kaikkien aikojen polttavimmat tappohelteet – jopa matkapuhelinverkot voivat katketa kuumuuden takia

Tällä viikolla Britanniassa on odotettavissa niin kuumaa keliä, että se voi olla jopa hengenvaarallista.

Britannian ilmatieteen laitos on antanut ensimmäistä kertaa punaisen varoituksen äärimmäisestä kuumuudesta. Sääennusteet lupaavat jopa varjoon 40 asteen lukemia muun muassa Lontoossa, Manchesterissa ja Yorkissa. Edellinen maan lämpöennätys on 38,7 astetta Cambridgessä vuonna 2019.

Edellisen kerran Britannia koki suuren helleaallon vuonna 2020, jolloin 2500 ihmistä kuoli helteen seurauksena. Tällä kertaa luvassa on huomattavasti kuumempaa.

Terveydenhuolto erittäin kuormittunut

Lauantaina hallitus kokoontui kriisikokoukseen ja kansallinen hätätila on julistettu. Työpaikat ympäri maata ovat kiinni ja asukkaita kehotetaan olemaan käyttämättä joukkoliikennettä. Jopa rautateitä on jouduttu maalaamaan osin valkoisiksi, jotta ne eivät ime kuumuutta niin paljon, kirjoittaa The Guardian.