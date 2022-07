Kuumuus loimottaa brittien yllä: Kiitorata vaurioitui, junia peruttu, kouluja kiinni ja hallituksella hätäkokous – ja tilanne vain pahenee

Varoitus on voimassa suurimmassa osassa Englantia ja on voimassa ainakin tiistaihin asti. Siinä kuvataan helteen olevan potentiaalisesti vaarallista tai jopa kuolemaksi terveillekin ihmisille.

Kuumuudella on ollut jo nyt laajoja vaikutuksia alueella.

Lontoon Lutonin lentokenttä joutui perumaan osan lennoistaan tänään, koska kuumuus vaurioitti kiitoradan pintaa. Kiitorata piti sulkea korjaustöiden ajaksi. Lentokenttä on jälleen toiminnassa, mutta lennot ovat edelleen jäljessä aikataulusta aiemmasta häiriöstä johtuen. Lutonin lentokenttä on yksi Iso-Britannian suurimmista lentokentistä. Lentokentän Twitter-tilillä kerrottiin, että kuumuus oli ”nostanut” pienen osan kiitorataa paikoiltaan.

Junavuoroihin nopeusrajoituksia ja peruutuksia

Junien nopeusrajoituksia on jouduttu laskemaan kuumuuden takia, mikä on johtanut viivästyksiin. Useilla asemilla junavuoroja on peruttu.