Britannia valmistautuu yli 40 asteeseen – historiallinen punainen säävaroitus annettu: rautatietkään eivät kestä kuumuutta

Eurooppaa piinaava käristävä helle ei ota loppuakseen, vaan on paikoin jopa pahenemassa. Britanniassa lämpötilan odotetaan tänään kipuavan yli 40 asteeseen, mikä olisi uusi ennätys maan toistasataa vuotta kestäneen mittaushistorian aikana.

Nykyinen ennätys on 38,7 astetta vuodelta 2019.

Maan sääpalvelu Met Office on antanut ensimmäistä kertaa punaisen säävaroituksen helteen vuoksi. Ihmisiä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään kotona ja tekemään etätöitä. Britannian rautatieyhtiöt ovat ilmoittaneet, että niiden junia ajetaan normaalia hitaammin, koska raiteiden pelätään vaurioituvan kuumuudessa.

Espanjassa ja Portugalissa puolestaan yli tuhat ihmistä on kuollut helteiden vuoksi viime päivien aikana, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Tuli uhkaa turistialueita

Ranskassa yli 16 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä maan lounaisosassa. Muun muassa suositulta Gironden turistialueelta joutuivat nyt lähtemään myös leirintäalueiden työntekijät. Turistit olivat lähteneet jo aikaisemmin.

Ranskassa ilmatieteen laitos ennakoi , että maan länsi- ja luoteisosissa on maanantaina jopa 42 astetta lämmintä. Maan luoteisimmassa osassa eli Bretagnessa on aiemmin mitattu korkeintaan 35 asteen lämpötiloja, mutta 40 asteen haamurajan odotetaan nyt rikkoutuvan.

Espanjassa maastopaloja sammutettiin Malagan alueella, joka on niin ikään matkailijoiden suosiossa.

Paloja on yritetty saada hallintaan muun muassa pudottamalla niihin vettä helikoptereista. Jatkuva virta koptereita kulki palopaikoilta merelle noutamaan vettä, jotta liekkimeri saataisiin talttumaan.

– Alueella on nelisenkymmentä taloa. Kaikki ovat todella hermostuneina parvekkeilla seuraamassa palojen etenemistä. Tälläkin hetkellä vuoren huipulla on tulipaloja. Onneksi ne näyttävät leviävän täältä poispäin, mikä on helpotus, sanoi alueella asuva Ashley Baker.