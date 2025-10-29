"Sodan ja barbarismin näyttämö", luonnehti osavaltion parlamentin jäsen Rion tiistaisia tapahtumia.
Brasiliassa ainakin 64 ihmistä kuoli tiistaina poliisin toteuttamassa valtavassa huumekauppiaiden vastaisessa operaatiossa Rio de Janeirossa.
Operaatioon osallistui jopa 2 500 raskaasti aseistettua viranomaista ja kymmeniä panssariajoneuvoja.
Viranomaiset kertoivat, että yhteensä 60 epäiltyä jengiläistä on saanut surmansa. Hallituslähde kertoi AFP:lle lisäksi, että neljä poliisia olisi kuollut.
Operaatio kohdistui maan suurimpaan huumekauppaa pyörittävään jengiin kahdessa eri favelassa eli slummissa kaupungin pohjoispuolella.
Paikalliset kuulivat ampumisen ääniä ja näkivät tulipalojen savua ratsioiden kohteena olevilta alueilta tiistaina iltapäivällä useita tunteja operaation alkamisen jälkeen.
Rikollisten sanotaan käyttäneen drooneja
Jengin on kerrottu tehneen vastaiskuja drooneilla.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme droonien pudottavan pommeja yhteisössämme, sanoi eräs nimettömäksi jättäytynyt paikallinen AFP:lle.
Osavaltion kuvernööri Claudio Castro julkaisi viestialusta X:llä aiemmin , jolla esiintyy väitetysti jengiläisten ohjaama drooni, joka pudottaa jonkinlaisen ammuksen.