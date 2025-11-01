Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Brad Lambert iski uransa ensimmäisen NHL-maalin.

Brad Lambert teki Winnipeg Jetsin 2–0-maalin Pittsburgh Penguinsia vastaan jääkiekon NHL-ottelun ensimmäisessä erässä.

Jetsin Parker Ford kiersi Penguinsin maalin kiekkoa vahvasti rystyllä suojaten. Yhdysvaltalaishyökkääjä kiepautti limpun lopulta rystyllään luukulle, josta Lambert niittasi sen pömpeliin.

21-vuotias suomalainen kommentoi osumaansa TSN:n Kevin Sawyerille.

– Uskomatonta. Yksi parhaista tunteista, joka minulla on koskaan ollut, Lambert sanoi ottelun ollessa vielä kesken.

Lambert hyökkää Winnipegin nelosketjussa Fordin ja Cole Koepken kanssa.

Jetsin avausmaalin ottelussa viimeisteli Gabriel Vilardi.

