Kaapo Kakko on palannut Seattle Krakenin jääharjoituksiin ja voi pelata NHL-kauden ensimmäisen ottelunsa jo tulevana yönä Suomen aikaa.

Syyskuun lopussa käsivamman saanut Kaapo Kakko on ollut koko jääkiekon NHL:n alkukauden sivussa. Tuolloin kerrottiin, että Kakolla olisi edessä kuuden viikon tauko peleistä, mutta suomalaishyökkääjä on kuntoutunut odotettua nopeammin.

NHL:n verkkosivuilla kerrotaan, että Kakko on osallistunut tällä viikolla kolmeen täyteen harjoitukseen.

– Hän näyttää harjoituksissa oikein hyvältä. Hän on yhä loukkaantuneiden listalla, mutta hän saa lisää toistoja. Teemme töitä hänen paluunsa eteen, Seattle Krakenin päävalmentaja Lane Lambert sanoi.

Lambert kehui isokroppaisen Kakon pystyvän pitämään kiekkoa ja auttamaan joukkuetta sitä kautta. Luotsi tuumi, että Krakenin on onnistuttava luomaan enemmän hyökkäyssuuntaan.

– Odotan innolla hänen saamistaan takaisin kokoonpanoon, milloin se sitten tapahtuukaan.

Se voi tapahtua tulevana yönä. Kraken kohtaa tuolloin New York Rangersin, seuran, josta Kakko kesken viime kauden siirtyi Seattleen.

Kakko harjoitteli aamujäillä Mason Marchementin ja rinnalla kolmosketjussa ja oli mukana kakkosylivoimassa.