NHL-konkari Nicklas Bäckström ei sittenkään osallistu Tampereen EHT-turnaukseen.

Ruotsalaistähti valittiin Tre Kronorin joukkueeseen, mutta sunnuntai-iltana maan kiekkoliitto ilmoitti, ettei yli 1 200 NHL-ottelua pelannut taituri ota sittenkään osaa turnaukseen.

– Kun soitin ja kysyin, haluaako hän pelata taas Tre Kronorissa, hän ilahtui ja vastasi myöntävästi. Se kertoo jotain hänestä ja hänen luonteestaan, Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam ehti iloita alkuperäisen joukkueen julkistuksen yhteydessä.

Poisjäännin syitä ei ole avattu julkisuuteen.

37-vuotias Washingtonin Stanley Cup -voittaja palasi täksi kaudeksi Ruotsin SHL:ään Brynäsin paitaan. Hän on tehnyt 18 otteluun 13 tehopistettä. Hyökkääjä on esiintynyt maajoukkueessa edellisen kerran MM-kisoissa vuonna 2017.

Myös Anton Lindholm, Max Friberg ja Felix Nilsson jäävät pois Tre Kronorin EHT-remmistä. Tilalle nimettiin Isac Heens, Sebastian Hartmann, Fredrik Olofsson ja Simon Ryfors.

Nokia-areenassa pelattava turnaus käynnistyy torstaina. Suomi kohtaa avausottelussa Sveitsin. Klassikkovääntö Suomi–Ruotsi on kalenterissa sunnuntaina isänpäivän ratoksi.