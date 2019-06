Boris-kissa oli otsikoissa viime viikolla, nyt varastetuksi epäillään Madeleinen koiraa – eläinrikoksia varten perustettu jopa yksikkö: "Toiveikkaana olen, mutta huoli on ihan valtava"

Lemmikkivarkauksia taphtuu silloin tällöin

Uutisoimme hiljattain Boris-kissasta, joka varastettiin omistajaltaan. Kissa löytyi some -ilmoitusten avulla. Vähän aika sitten puhkesi kohu myös huskysta, joka varastettiin kaupan edestä Helsingissä.

– Meidän ryhmämme on toiminut tässä lokakuusta asti. Tämän husky-koiran tapaus oli ensimmäinen laatuaan meidän ryhmässämme. Koira löytyi muutaman tunnin sisällä, kun metron vartijat bongasivat sen.

Madeleinen koira katosi juhannuksena

– Näköhavaintoja on nyt kuitenkin tullut ja mikäli havaittu koira todella on meidän koiramme, saattaa olla, että koira on vain omilla teillään. En kuitenkaan ole perunut rikosilmoitusta, Madeleine kertoo.