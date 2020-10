Boris Johnson ja Ursula von der Leyen ruotivat huomenna kauppaneuvottelujen tilaa lähestyvän takarajan alla

Taustalla häilyy yksi mahdollisista ratkaisun hetkistä, sillä Johnson on ilmoittanut neuvottelujen takarajaksi lokakuun puolivälin, eli torstain.EU ei ole tunnustanut Britannian ilmoittamaa takarajaa. Sen sijaan se on arvioinut, että sopu olisi saavutettava lokakuun loppuun mennessä, jotta uusi sopimus voisi tulla voimaan vuodenvaihteessa, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) arvioi kokouksen jälkeen, että EU:n puolelta ilmassa on aiempaa optimistisempaa henkeä siitä, että sopu löytyisi.

– Me emme voi tietysti vastata siitä, miten tämä Britanniassa koetaan ja mikä on Boris Johnsonin tahtotila. Mutta EU tekee kaikkensa välttääkseen sen kaltaisen syyttelypelin, että neuvottelut kariutuisivat EU:n vuoksi, Tuppurainen kommentoi.

Kolme vaikeaa kysymystä

Neuvotteluja tulevasta suhteesta on käyty jo useita kuukausia. Kolme vaikeinta kysymystä koskevat tasavertaisia kilpailuolosuhteita, kalastusta sekä hallintoa eli riitojen ratkaisua.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Eron jälkeen alkoi siirtymäaika, joten moni asia on säilynyt vielä ennallaan. Muutoksia on luvassa pian, koska siirtymäaika loppuu vuodenvaihteeseen. Tulevan suhteen neuvotteluissa on pyritty ratkaisemaan, miten kauppa ja muut suhteet sen jälkeen järjestetään. Jos kauppasuhteista ei synny sopua, siirtyvät EU ja Britannia käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.