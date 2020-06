EU ja Britannia aikovat pistää lisää puita uuniin vauhdittaakseen tulevan suhteen neuvotteluja

Tulevaisuus sumun peitossa

Britannia erosi EU:sta tammikuussa, joten viime kuukausina on neuvoteltu siitä, miten kaupankäynti ja muut suhteet järjestetään jatkossa. Aikaa neuvotteluille on varsin vähän: Brexitin jälkeinen siirtymäkausi päättyy vuoden lopussa, ja Britannia on ilmoittanut, ettei se hae lisäaikaa siirtymäkaudelle.