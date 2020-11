Kilpajuoksu aikaa vastaan kiihtyy Britannian ja EU:n kauppaneuvotteluissa – "Työtä on paljon jäljellä ja aikaa hyvin vähän"

Käynnissä on kiivas kilpajuoksu aikaa vastaan. Jos kauppasopimus halutaan saada voimaan tammikuun alkuun mennessä, olisi neuvottelusovun löydyttävä varsin pian.

Aiemmin hahmotellut aikarajat on jo ylitetty. EU piti alun perin loka-marraskuun vaihdetta takarajana sille, että sopimus ehdittäisiin saada voimaan vuodenvaihteeseen mennessä.

– Työtä on paljon jäljellä ja aikaa hyvin vähän, Britannian pääministerinkansliasta kommentoitiin uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

Miten tähän on päädytty?

Britannia on ainoa maa, joka on eronnut EU:sta. Britit äänestivät eron puolesta kesäkuussa 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä.

Maaliskuussa 2017 silloinen pääministeri Theresa May antoi eroilmoituksen EU:lle, minkä jälkeen alkoivat neuvottelut erosopimuksesta.

Neuvottelut tulevasta suhteesta aloitettiin tämän vuoden keväällä, mutta keskeisimpiä kiistakysymyksiä ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Alusta alkaen oli tiedossa, että vajaa vuosi on hyvin lyhyt aika laajan kauppasopimuksen neuvottelemiselle.

Lokakuussa vähäiseen edistykseen turhautunut Britannia uhitteli kauppaneuvottelujen katkaisemisella, mutta neuvottelupöytään onnistuttiin vielä palaamaan. Viime viikot neuvotteluja on käyty intensiiviseen tahtiin.

Mitä tapahtuu vuodenvaihteessa?

Toistaiseksi moni asia ei ole vielä muuttunut arjessa, koska eron jälkeen alkoi siirtymäaika ja esimerkiksi kaupankäynti Britannian ja EU:n välillä on jatkunut entiseen malliin.

Varmaa kuitenkin on, että EU:n ja Britannian väliseen kaupankäyntiin tulee paljon muutoksia, koska Britannia jättää EU:n sisämarkkinat. Vuodenvaihteen jälkeen esimerkiksi yritysten on tehtävä tulliselvitykset Britanniaan lähtevistä tai sieltä saapuvista tuotteista.

Mitkä ovat keskeisimmät kiistakysymykset?

Tasavertaisissa kilpailuolosuhteissa on kyse siitä, että EU haluaisi Britannian sitoutuvan seuraamaan tiettyjä EU-sääntöjä jatkossakin. Britannia taas haluaa karistaa jaloistaan kaikenlaisen EU-sääntelyn siirtymäajan jälkeen.

Kalastuksessa osapuolet kiistelevät siitä, millä ehdoilla EU-maiden kalastajat saisivat jatkossa kalastaa Britannian vesillä. Britannia on halunnut pitää päätökset vesille pääsystä tiukasti omissa käsissään, mutta EU on hakenut jatkuvuutta nykytilanteelle. Pääsy Britannian kalavesille on tärkeä kysymys esimerkiksi Hollannille, Belgialle ja Ranskalle.