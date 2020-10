Britannia ja EU täysin pattitilanteessa: "Merkityksetöntä neuvotella, ellei EU tee kompromissia"

Brittiministeri Michael Gove toivotti Barnierin sitoumuksen tervetulleeksi, mutta totesi parlamentissa, että kauppaneuvottelujen jatkaminen on merkityksetöntä, ellei Euroopan unioni liikahda asemistaan.

Barnierin mukaan EU on valmis käymään intensiivisiä neuvotteluja tällä viikolla, kaikista aiheista ja sopimustekstien pohjalta. Tulevan suhteen neuvotteluissa on kyse siitä, miten Britannian ja EU:n välinen kauppa ja muut suhteet järjestetään sitten, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa.

Keskusteluja on käyty alkuvuodesta lähtien, mutta vaikeat kiistakysymykset ovat edelleen auki ja aika on käymässä vähiin. Epävarmuus neuvottelujen ympärillä tiivistyi viime viikolla, kun pääministeri Boris Johnson ilmoitti perjantaina, että Britannian on valmistauduttava olemaan ilman kauppasopimusta, kun siirtymäaika päättyy.