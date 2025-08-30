Bond-tähdellä erikoinen sysäys näyttelijäksi – jäljet johtavat Brasiliaan

007 No Time to Die -elokuvasta tuttu David Dencik vietti teinivuotensa Brasiliassa.

James Bond -elokuvasta 007 No Time to Die tuttu näyttelijä David Dencik, 50, vietti teinivuotensa Brasiliassa ja oppi tuolloin capoeiran, joka on brasilialainen tanssi- ja itsepuolustuslaji.

Nykyisin hän ei enää juuri harrasta capoeiraa.

– Seisoin tosin äskettäin käsilläni hotellihuoneessani, mutten muuten enää tee capoeiraa. Tässä iässä en enää oikein pidä ryhmässä treenaamisesta, ja capoeira on hyvin yhteisöllinen laji. Kamppailen sen kanssa, että olisin osa yhteisöä tai ryhmää. Haluan mieluummin treenata yksin, Dencik kertoi MTV Uutisille Espoo Ciné Film Festivalilla.

– Ehkä voisin suostutella lapseni lajin pariin, mutta heilläkin on muita kiinnostuksenkohteita, ruotsalaistähti jatkaa.

Tavallaan capoeira johdatti hänet teatteriin, sillä lajissa on samankaltaisia piirteitä kuin näyttelemisessä.

– Capoeira oli ponnahduslauta siihen, että minulla oli rohkeutta lähteä näyttelemisen pariin. Capoeirassa sinulla on ryhmä, joka taputtaa sinulle ja joille esittelet taitojasi ja esiinnyt, on musiikkia ja laulua aivan kuten teatterissa.

– Muissa itsepuolustuslajeissa tärkeintä on ehkä voittaminen voiman avulla, mutta capoeirassa "voittaminen" tapahtuu muiden heikkouksien etsimisellä ilman, että satutat heitä, Dencik kuvaa.

Dencik näytteli Valdo Obrucheviä vuoden 2021 James Bond -elokuvassa 007 No Time to Die ja sen pääosassa on Daniel Graig.

Dencikin uusin elokuva Beginnins on mukana Espoo Ciné Film Festivaalilla.

Katso jutun alussa olevalta videolta, minkälaisia muistoja David Dencikillä on Suomesta.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan. Keskustelukieli on englanti.

8:38 David Dencik muistelee Bond-elokuvan 007 No Time to Die kuvauksia.