Bond-tähti muistelee elokuvan kuvauksia MTV:lle: "Kävi pari sattumusta"

Ruotsalainen näyttelijä David Dencik, 50, tunnetaan muun muassa roolistaan vuonna 2021 ilmestuneestä James Bond -elokuvasta 007 No Time to Die. Dencik näyttelee siinä Valdo Obrucheviä ja elokuvan pääosaa Daniel Graig.

Elokuva on jäänyt Dencikille mieleen yhtenä hänen mielenkiintoisimmista projekteistaan.

– Mieleen jäi monta asiaa: lentäminen kuvauksiin Jamaikalle, Daniel Graigin ja muiden ihmisten tapaaminen… myös ohjaaja Caryn (Joji Fukunaga) tapaaminen oli hauskaa ja ajan viettäminen Lontoossa, missä kuvasimme.

– Tuotanto oli todella iso. Kuvauksissa kävi myös pari sattumusta: kuvauksissa räjähti ja Daniel loukkasi itsensä, Dencik muisteli MTV Uutisille Espoo Ciné Film Festivalilla.

Räjähdys pääsi kesäkuussa 2019 uutisiin asti. Muun muassa The Guardian uutisoi tuolloin, miten räjähdys vahingoitti lavasteita ja yhtä tuotantoon kuuluvaa henkilöä Pinewood Studiosilla Isossa-Britanniassa. Tuotannon jäsen sai elokuvantekijöiden mukaan lievän vamman.

Räjähdystä kuvailtiin kuitenkin "hallituksi".

The Guardian kertoi myös Graigin loukkaantumisesta kuvauksissa Jamaikalla toukokuussa 2019. Hän joutui tuolloin "pieneen nilkkaleikkaukseen", mikä vaati kahden viikon kuntoutuksen.

Dencikin uusin elokuva Beginnings on mukana Espoo Ciné Film Festivalilla.

8:38 Capoeira toimi ponnahduslautana sille, että David Dencik uskalsi lähteä näyttelemisen pariin.