Suomalaisyhtyeen nimissä yritettiin tehdä nettihuijauksia – uhri kertoo, miten faneja manipuloidaan

Latvialaisnainen lankesi Tiktokissa Uniklubin faneille viritettyyn ansaan. Täydellisesti ajoitettu huijausviesti sai viimeisetkin epäilykset karisemaan.

Huijarit etsivät Tiktokissa faneja, jotka reagoivat tunteella idoliensa videoihin. Näin varoittaa latvialainen Kristine Mežvagare, joka lankesi Uniklubi-faneille viritettyyn ansaan.

Mežvagare on 53-vuotias kahden teinin äiti, joka työskentelee apteekissa Latvian Ventspilsissä. Hän alkoi Suomen-vierailullaan 2022 kuunnella suomalaista musiikkia ja ihastui erityisesti Uniklubiin.

Joulukuussa 2024 Kristine Mežvagare kommentoi Tiktokissa videoita, joissa Uniklubi esittää jouluisia kappaleita. Hän sai vastauksen huijarilta, joka teeskenteli olevansa yhtyeen laulaja Jussi Selo.

Pian huijari ehdotti viestittelyn jatkamista Telegram-sovelluksessa.

– Tyttäreni kyllä varoittivat: äiti, TikTok on täynnä huijauksia, Kristine Mežvagare kertoo.

Hän kuitenkin ajatteli, että Suomi on turvallinen maa. Tuntui epätodennäköiseltä, että joku teeskentelisi olevansa rocktähti, jota ei tunneta Suomen ulkopuolella.

– Silmät olivat jo sumussa ja mieli pehmeää hyytelöä, hän kuvailee omaa tilaansa.

Viesti "tuulettimen päälliköltä"

Huijari lähetti kaikki viestinsä suomeksi, mutta käännösvirheet viittaavat siihen, ettei hän ole suomenkielinen. Eräässä viestissä hän teeskenteli ilmeisesti Uniklubin fanimanageria, mutta englannin termi ’fan manager’ oli käännetty muotoon ’tuulettimen päällikkö’.

Latvialaisfanin epäilykset heräsivät vasta, kun huijari pyysi rahaa. Vale-Selo kirjoitti, että eräälle tytölle tarvitaan kiireellinen sydänleikkaus ja kustannuksista puuttuu vielä tuhat euroa.

Mežvagaren mielestä ei kuulostanut uskottavalta, että vauraat suomalaiset pyytävät latvialaisfanilta rahaa leikkaukseen. Hän suuttui ja poisti tilinsä Telegramista.

Seuraavina kuukausina nainen kuitenkin palasi yhä uudestaan vaihtamaan viestejä Jussi Seloa teeskentelevän huijarin kanssa. Illuusio ei särkynyt lopullisesti.

– Kun aloin epäillä huijausta, sisälläni oli ristiriita. Sydän ja järki puhuivat eri kieltä. Toisina hetkinä ymmärsin selvästi, että joku vain esittää Jussi Seloa, mutta silti jollain tasolla halusin uskoa, että ehkä se voisikin olla hän.

Tarve tulla nähdyksi

Mežvagare on pyrkinyt analysoimaan, miksi hän halusi niin kovasti uskoa valerokkarin aitouteen. Nainen kertoo olevansa hyvin avoin ihminen, joka rakastaa musiikkia ja tuntee sen syvästi.

Hän pohtii, että huijarit iskevät läheisyyden kaipuuseen. He käyttävät hyväkseen ihmisen tarvetta tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetuksi.

Kokemustensa jälkeen Kristine Mežvagare arvioi, että huijarit etsivät somessa hänen kaltaisiaan aikuisia ihmisiä, jotka reagoivat videoihin tunteella.

– Aikuisilla on rahaa pankkitilillä, mutta sydämessä yksinäisyyttä, nainen pohtii.

– Huijarit seuraavat tarkkaan kaikkea, mitä jaamme verkossa. He huomaavat, kun fani on aidosti inspiroitunut. Ja minä olin. Täysin.

Puolen vuoden aikana huijari yritti saada rahaa useita kertoja. Hän tarjosi pääsyä konsertin VIP-alueelle 500 euron korvausta vastaan. Myöhemmin hän pyysi myös iTunes-lahjakorttia ja rahaa mikrofoneihin.

Mežvagare sanoo, että huijari ei lopulta saanut häneltä mtään. iTunes-lahjakorttia hän yritti ostaa vale-Selolle, mutta tuotteen löytäminen osoittautui liian hankalaksi.

Viesti todellisen kohtaamisen jälkeen

Valerokkari pyrki manipuloimaan latvialaisfania teeskentelemällä rakastunutta ja luomalla mielikuvaa erityisestä luottamuksellisesta suhteesta.

– Huijari iskee tunteisiin: ”olet minulle erityinen", "tämä on meidän salaisuutemme”, Mežvagare kuvailee.

Nainen kertoo uppoutuneensa entistä syvemmälle Uniklubin taiteeseen, kun vale-Selo rohkaisi häntä tutustumaan sanoituksiin.

– Käänsin kappaleita hiljaisuudessa, kuin rukousta.

Lopulta huijari onnistui tempussa, joka pyyhkäisi pois viimeisetkin epäilykset.

Kristine Mežvagare lähti Vantaalle Uniklubin konserttiin siinä käsityksessä, että oikea Jussi Selo tietää hänen tulevan paikalle. Konsertissa hän koki unohtumattoman hetken, kun sai tarttua idoliaan kädestä.

Keskiyöllä konsertin jälkeen hän sai lyhyen tervehdysviestin vale-Selolta Zangi-sovelluksessa. Viesti tuntui vahvistavan sen, että kohtaaminen oli merkityksellinen myös laulajalle.

Huijausviestin täydellinen ajoitus ei välttämättä ollut sattumaa, sillä Mežvagare oli kertonut somessa menevänsä bändin konserttiin.

Illuusio vahvistui vielä entisestään kesäkuun 6. päivänä. Silloin vale-Selo kirjoitti fanille Uniklubin uudesta kappaleesta. Kun Mežvagare luki Ohimenevää-sinkun sanat, ne tuntuivat kertovan hänen ja laulajan kohtaamisesta Vantaan konsertissa.

Jussi Selo: Minusta on valeprofiileja

Jussi Selo kertoo MTV Uutisille, että hänen nimissään on toisinaan tehty sosiaaliseen mediaan valeprofiileja.

– Vaikka asiasta tekisi esimerkiksi Metalle ilmoituksen, tuntuu, että profiilit eivät kuitenkaan häviä minnekkään, laulaja kommentoi.

Selo kuulee vastaavista tapauksista varsin usein.

– Viikottain tulee somessa vastaan, että jonkun tutun nimellä on tehty feikkiprofiili. Harmillisen yleistä tämä tuntuu olevan.

Oman nimen käyttö huijauksessa vetää muusikon mielen apeaksi.

– Tuntuu todella ikävältä ja olen pahoillani Kristinen puolesta. Hälytyskellojen pitäisi aina soida, jos joku pyytää netissä rahaa tai jotain muuta vastaavaa.

Häpeä voi hiljentää uhrin

Tilastot kertovat, että Uniklubi-fanilla on Suomessa paljon kohtalotovereita.

Finanssiala ry:n tilaaman kyselytutkimuksen mukaan yli 400 000 suomalaista on menettänyt rahaa erilaisissa digihuijauksissa. Yhdistyksen pankeilta keräämistä tiedoista ilmenee, että suomalaiset menettivät verkkorikollisille viime vuonna yli 60 miljoonaa eroa.

Kahden edellisen vuoden aikana 4—10 prosenttia näistä digihuijauksista on luokiteltu dokumentti- ja rakkaushuijausten kategoriaan.

Finanssiala alleviivaa, että huijauksen uhrin ei pidä jäädä yksin ja kärsiä häpeästä, sillä apua on saatavilla.

– Aavistan, että moni vaikenee samankaltaisissa tilanteissa. Sulkeutuu, eristäytyy, yrittää selvitä yksin. Mutta hiljaisuus ruokkii häpeää, Mežvagare sanoo.

Vaikka latvialainen ei lopulta menettänyt rahaa, petos oli hänelle musertava nöyryytys

– Tunteiden pyörä pyöri yhä nopeammin, enkä pysynyt mukana. Menin terveyskeskukseen. Riitti, että istuin alas, ja kyynelet alkoivat valua. Itkin tauotta. Lääkärin diagnoosi oli sopeutumishäiriö.

Käytyään pohjalla Mežvagare löysi omanarvontuntonsa uudelleen.

Hän pohtii, että myös valheisiin perustuvat tunteet ovat todellisia tunteita, ja manipuloinnin uhrit ansaitsevat kunnioittavaa kohtelua. Kohtalotovereilleen hän haluaa viestiä, että inhimillisiä tunteita ei tarvitse hävetä.

– Et ole yksin. Et ole syyllinen. Et ole rikki. Olet ihminen, jolla on tunteet, ja juuri se tekee sinusta elävän, Mežvagare muotoilee.