Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mukaan Sanna Marin puhui pääministeriaikanaan virheellisesti UPM:n Kaipolan-tehtaasta.

Björn Wahlroos toimi metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtajana, kun yhtiö elokuussa 2020 ilmoitti Jämsän Kaipolassa sijaitsevan painopaperitehtaan lakkauttamisesta.

Päätös tiesi noin 450 ihmisen töiden loppumista ja aiheutti merkittävää kritiikkiä muun muassa tuolloisissa hallituspuolueissa.

Keskiviikkona julkaistussa kirjassaan Nurkkahuone (Otava) Wahlroos palaa mediamylläkkään ja pääministeri Sanna Marinin toimintaan asiassa.

Marin matkusti Kaipolaan UPM:n ilmoituksen jälkeen ja kommentoi tehtaan sulkemista useille medioille.

– Seuraavana päivänä hän kertasi argumenttinsa TV1:n Ykkösaamussa kysymällä muun muassa: ‘Oliko tarpeen sulkea kannattava tehdas juuri nyt?’ Vastaus oli yksinkertainen. Kapasiteettia oli pakko ajaa alas, ja Kaipola oli toimialan heikoin lenkki. Tehdas teki tappiota, Wahlroos kirjoittaa.

Väärinkäsitys jäi korjaamatta

Wahlroos ei kuitenkaan halunnut julkisesti korjata Marinin “väärinkäsitystä”.

– Kun soitin Jussi Pesoselle [UPM:n toimitusjohtaja] kiittääkseni häntä hyvistä julkisista esiintymisistä, kehotin häntä olemaan korjaamatta pääministerin väärinkäsitystä. Viitaten Antti Rinteen taannoiseen, Postia koskeneen virheellisen tiedon antamisesta

liikkeelle lähteneeseen eroon, totesin kuivasti: ‘…Eurooppalaisissa demokratioissa elinkeinoelämän ei kuulu kaataa hallituksia’, Wahlroos kirjoittaa.

Hän kertoo palanneensa hieman myöhemmin asiaan Marinin kanssa kahdenvälisesti pääministerin virka-asunnon Kesärannan verannalla ja pyrkineensä tuolloin korjaamaan Marinin väärät tiedot.

– Hän ei ollut asiasta enää kiinnostunut, Wahlroos kuittaa.