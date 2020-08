MTV:n tiedot: Marin tapasi elinkeinoelämän vaikuttajia kesäkuussa – Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja väittää: "Pääministeri ei ole suostunut tapaamaan"

Pääministeri: "Me olemme tavanneet"

Myös pääministeri on hetki sitten vastannut Twitterissä Romakkaniemelle sanomalla, että he ovat tavanneet kesäkuussa.

– Me olemme myös tavanneet viimeksi kesäkuussa pääministerin johtamassa talousneuvoston kokouksessa, jossa on edustettuina laajasti myös elinkeinoelämän toimijoita, Marin sanoo.

Lisäksi Marin on aiemmin tänään kertonut, että hallitus on tehnyt toimia tukeakseen Suomen taloutta ja ihmisiä.

– Pandemia on iskenyt kovaa yhteiskuntiin ja valtiot ovat velkaantuneet tukeakseen taloutta ja ihmisiä tilanteessa. Suomessa on helpotettu lomautuksia, tuettu yrityksiä ja käytetty mittavasti rahaa kriisin hoitoon, jotta selviämme yhdessä.

"Jos hallitus olisi tehnyt erilaista politiikkaa, tämä olisi ollut mahdollista estää"

– Minusta on täysin selvää, että jos hallitus tekisi erilaista politiikkaa, niin tämä olisi ollut mahdollista estää. Kyse on paperikoneiden kannattavuuseroista. Hallitus on jo nostanut kustannuksia mutta ei tehnyt mitään, mikä antaisi näkymää ja varmuutta sille, että paperin tekeminen on Suomessa kannattavaa jatkossakin, Orpo arvosteli IL:lle.