Suomeen rakennetaan tehdas, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä

Valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy on myöntänyt ensimmäisen pääomalainansa. Kymmenen miljoonan euron lainan saa Solar Foods, joka tähtää merkittäviin ruoantuotannon päästövähennyksiin.

Rahoituksella on määrä rakentaa uusi tuotantolaitos Suomeen. Ilmastorahaston mukaan tehdas on maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä. Tehtaan toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alkupuolella.