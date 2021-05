Bidenin ja Putinin tapaamista suunnitellaan kulisseissa – Suomi yhä vaihtoehto, vaikka osalle amerikkalaisista edellinen huippukokous jätti huonot muistot

– Yhdysvaltain ja Venäjän välit ovat todella huonot tällä hetkellä. Meillä on ollut ankeat välit ennenkin erityisesti Neuvostoliiton aikaan, mutta tämä on erilaista. Nyt ei ole montakaan asiaa, mikä edes pakottaisi suurvaltoja parantamaan suhteitaan, Columbian yliopiston professori Timothy Frye kertoo MTV Uutisille.

Vuosikymmeniä Venäjän ja Yhdysvaltain suhteita tutkinut Frye on kirjoittanut myös Venäjästä ja viimeisin teos, Weak Strongman - The Limits of Power in Putin’s Russia, avaa Putinin ja Venäjän vallan rakenteita. Frye on huolissaan, että Bidenin hallinnon tärkein viesti unohtuu suurvaltajohtajien sanailun keskellä. Biden nimitti Putinia TV-haastattelussa "tappajaksi". Putin vastasi, että "vain tappaja toisen tappajan tunnistaa".