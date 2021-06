Kirjeenvaihtajan kommentti: Onko uusi kylmän sodan aikakausi alkanut? Biden ja Putin tapaavat ilman odotuksia

Tavallinen kadunmies miettii mustien autojen letkoja rauta-aitojen takaa katsellessaan, mikä tällaisen tapaamisen merkitys on ja mitä hyötyä siitä on esimerkiksi sveitsiläisille tai laajemmin eurooppalaisille.

Venäjän suhde Eurooppaan on muuttunut

Käytännössä Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden kylmeneminen on näyttäytynyt diplomaattien karkotuksina ja taloudellisaina pakotteina molemmin puolin. Myös Euroopan suhteen Venäjän suhde on muuttunut. Erityisesti Euroopan unionin yhtenäisyys ärsyttää Venäjää ja maa tekee määrätietoisesti töitä iskeäkseen kiilaa unionin yhtenäisyyteen yksittäisten jäsenmaiden kautta.

Bidenin viesti Venäjälle on selkeä – tässä ovat liittolaisemme, me olemme yhtenäisiä, me jaamme samat demokraattiset ja liberaalit arvot, me toimimme yhdessä. Sitä, miten yhtenäinen Bidenin kokoama liittouma todellisuudessa on, Putin ja Venäjä tulevat varmasti testaamaan.