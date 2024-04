Biden sinetöi Ukraina-tukipaketin – avun kerrotaan lähtevän tuntien kuluessa

– Paketti on merkittävän kokoinen rahallisesti, mutta sillä on myös psykologinen merkitys. Se viestii, että Ukrainalle, että se ei ole yksin ja Venäjälle, että vaikka he ovat pyrkineet hajauttamaan lännen tukea informaatiokampanjan myötä, he eivät ole siinä onnistuneet, arvioi Pekka Toveri, kansanedustaja (kok) ja Suomen entinen tiedustelupäällikkö MTV:lle sunnuntaina.