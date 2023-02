Biden jatkaa vierailuaan Puolassa ennakkoon vaietun Ukrainan-visiittinsä jälkimainingeissa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden jatkaa tänään vierailuaan Puolassa tehtyään eilen yllätysvisiitin Ukrainaan. Bidenin virallisen matkasuunnitelman mukaan hänen oli määrä vierailla ainoastaan Puolassa ja tavata maan presidentti Andrzej Duda. Vierailusta Kiovaan ei ollut ilmoitettu aiemmin turvallisuussyistä.

Eilen illalla puolalaisuutistoimisto PAP kertoi Bidenin palanneen Puolan puolelle. Presidentti saapui Ukrainasta junalla Puolan kaakkoisosassa sijaitsevan Przemyslin kaupungin rautatieasemalle puoli yhdeksän aikaan paikallista aikaa maanantai-iltana.

Tämän jälkeen Biden lensi vielä myöhään illalla Puolan pääkaupunkiin Varsovaan, jossa hänen on määrä pitää tänään merkittävä puhe. Bidenin on tarkoitus puhua vain tunteja sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt Moskovassa kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa. Putinin puhe Venäjän parlamentille alkaa Suomen aikaa aamupäivällä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue myös: Putin pitää tänään kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa

Bidenin historialliseksi luonnehdittu Ukrainan-vierailu ajoittui lähelle Venäjän hyökkäyssodan alkamisen vuosipäivää, joka on perjantaina. Kun Biden ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävelivät ulkoilmassa, taustalta saattoi kuulla ilmahälytyssireeneiden ulvonnan.

Zelenskyi sanoi pitävänsä vierailua erittäin merkittävänä.

Edellisen kerran Yhdysvaltain presidentti oli vieraillut Ukrainassa vuonna 2008.

Zelenskyi: "Osoitus siitä kuinka tärkeä Ukraina on maailmalle"

Maanantaina ukrainalaispresidentti kiitti Yhdysvaltoja vielä jokailtaisessa puheessaan. Maanantai oli sodan järjestyksessään 362. päivä ja Zelenskyi kuvaili päivän olleen symbolinen.

– Isännöimme vapaan maamme vapaassa pääkaupungissa voimakkaan liittolaisemme, Yhdysvaltain presidentin vierailua, ja puhuimme hänelle Ukrainan tulevaisuudesta, maidemme välisistä suhteista, Euroopasta ja maailmanlaajuisesta demokratiasta, Zelenskyi sanoi puheessaan.

– Tämä on osoitus siitä, kuinka sitkeä Ukraina on. Ja kuinka tärkeä Ukraina on maailmalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Zelenskyi kertoo keskustelleensa Bidenin kanssa erityisesti siitä, miten he voisivat varmistaa yhteisen voiton Venäjän aloittamassa sodassa. Zelenskyi kiittää puheessaan Bidenia vierailusta ja hyödyllisistä keskusteluista, jotka olivat hänen mukaansa jatkoa keskusteluille, jotka kaksikko aloitti Zelenskyin vieraillessa Washingtonissa joulukuussa.

Ukrainalaispresidentin mukaan hän keskusteli Bidenin kanssa myös pitkän kantaman aseiden toimittamisen mahdollisuudesta. Ukraina on esittänyt pyyntöjä kyseisistä aseista jo pitkään, mutta Yhdysvaltain reaktio on ollut pidättyväinen. Yhdysvalloissa on huolta siitä, että aseita voitaisiin käyttää iskuihin syvälle Venäjän alueelle.

Vierailu pidettiin pienen piirin tietona

On hyvin harvinaista, että Yhdysvaltain presidentti vierailee kohteessa, jonka ilmatila ei ole sen omassa tai Yhdysvaltain liittolaisten hallinnassa.

Vierailu Kiovaan pidettiin pienen piirin tietona, ja esimerkiksi mukana olleilta toimittajilta kerättiin pois kaikki elektroniset laitteet.

Valkoinen talo antoi Venäjälle muutamaa tuntia ennen kuin Bidenin kone nousi ilmaan ennakkovaroituksen vierailusta Kiovaan. Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivanin mukaan syynä oli halu välttää mahdollisia konflikteja tai väärinkäsityksiä.

Biden ilmoitti Kiovassa uudesta tärkeästä sotilaallisesta tukipaketista Ukrainalle. Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvaltojen uuteen, noin 470 miljoonan euron arvoiseen asepakettiin kuuluu ainakin tykistön ammuksia, haupitseja, panssarintorjuntajärjestelmiä sekä ilmavalvontatutkia.

Lisäksi Biden kertoi Yhdysvaltojen ilmoittavan myöhemmin tällä viikolla uusista pakotteista Venäjän sotakoneistoa tukeville yrityksille ja henkilöille.