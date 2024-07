Biden esiintyi vakuuttavasti ja nosti myös Suomen esille puheessaan

Presidentti sanoi, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyden tärkein syy on Naton viidennen artiklan tuoma suoja eli velvoite yhteisestä puolustuksesta. Bidenin mukaan artikla 5 oli tärkein tekijä Natoa perustettaessa ja on sitä edelleen.

Suojaa Ukrainan siviileille ja sotilaille

Myös Hollanti on sanonut tekevänsä töitä sen eteen, että he voisivat lähettää yhden Patriotin Ukrainan tueksi. Ukraina on toivonut liittolaisilta nimenomaan Patrioteja. Lisäksi Italia on lähettämässä Ukrainalle yhden erillisen ilmatorjuntajärjestelmän.