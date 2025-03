EBU haluaa sensuroida Erika Vikmanin takapuolen Euroviisuissa

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman avautui Expressenille siitä, miten Euroopan yleisradioliitto EBU haluaa peittää hänen takapuolensa Euroviisuissa.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman kertoi ruotsalaislehti Expressenille, että voisi sanoa, että tämän vuoden Euroviisuissa on tuplasti suomalaisia. Hän viittaa tällä Ruotsin edustajaan suomalaisyhtye KAJ:hin, joka voitti Melodifestivalenin.

– Se on meille historiallinen ja hauska hetki. Ruotsi saa Suomelta 12 pistettä, Vikman lupasi Expressenille.

Euroviisujen järjestäjä Euroopan yleisradioliitto EBU on sensuroinut Maltan euroviisuedustusta. He eivät saa laulaa sanaa ”kant”, joka muistuttaa englannin sanaa ”cunt”.

EBU haluaa sensuroida myös Vikmania: hänen vaatteitaan, sitä, mistä hänen Ich komme -kappaleessa on kyse ja sitä, miten hän liikkuu lavalla.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on ”liikaa”, mutta koko juttuni on olla ”liikaa”, Vikman sanoi Expressenille.

Vikman kertoi lehdelle myös uransa alkuvuosista, jolloin tunsi sanojensa mukaan itsensä kahlituksi ja väsyneeksi. Hän sanoi olevansa villi ja kokevansa, että hänellä on enemmän annettavaa.

– Olen seksuaalinen lavalla – ja kahden vuoden tangon jälkeen halusin olla popdiiva. Suomessa ihmiset ovat konservatiivisia ja pelkäävät ilmaista itseään. Olin aluksi vaikea heille. Niin on edelleen, vaikka jotkut ovatkin tottuneet siihen. Puolet Suomesta vihaa minua, puolet Suomesta rakastaa minua, Vikman totesi.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Baselissa, Sveitsissä.

Lähde: Expressen