Olly Alexander aikoo heiluttaa Britannian lippua Euroviisuissa "homoimmalla mahdollisella tavalla"

Vetäytymisvaatimuksia

Seksikästä, kohtuudella

Alexander tunnetaan paitsi artistina, myös sateenkaariaktivistina. Hän on puhunut avoimesti omasta homoseksuaalisuudestaan ja ei-binäärisyydestään sekä HLBTQ-kysymyksistä yleisesti. Artisti on myös ilmoittanut aikovansa heiluttaa Britannian lippua viisulavalla "homoimmalla mahdollisella tavalla".

– Se, että on osa maailman suurinta musiikkikilpailua, astuu yhdelle maailman suurimmista näyttämöistä ylpeänä siitä kuka on, aidosti oma itsensä miljoonien ihmisten edessä – se ei ole pieni asia. On todella voimakas viesti, että on ok olla kuka olet, olitpa sitten kuka tahansa, artisti sanoo.