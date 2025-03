Kuka on Tommi seksipommi, josta Benjaminin kappale kertoo? Laulaja raottaa mysteeriä

MTV Uutiset kysyi Benjaminilta Tommi seksipommin henkilöllisyydestä.

Laulaja Benjamin julkaisi hiljattain uuden odotetun kappaleen, joka kantaa nimeä Tommi (seksipommi). Kappale herätti somessa kohinaa jo ennen julkaisuaan, ja sen tiimoilta nousi erityisesti yksi kysymys: Kuka on Tommi seksipommi, josta Benjamin kappaleessa laulaa?

MTV Uutiset tiedusteli Benjaminilta Tommin henkilöllisyyttä lauantaina 8. maaliskuuta vietetyssä Emma-gaalassa.

– Tommi seksipommi on meidän naapurin Tommi. Mitäs Tommista nyt voisi sanoa? Hän on yksityishenkilö ja hirveän ujo, ei voitu tuoda tähän punaiselle matolle, laulaja heitti.

Benjaminin mukaan ihmisillä on ollut hyviä veikkauksia siitä, kuka mystinen Tommi oikein on.

– Tommi on myös mielentila, state of mind. Sinäkin olet Tommi seksipommi! Hän on täällä läsnä tällä hetkellä. Voi olla, että Tommi on skeitannut Robinin (Packalen) kanssa, voi olla että hän on Tommi Läntinen, kuka tietää? Paljon on spekulaatioita, hän sanoi.