"Tässä on selkeästi jonkunnäköinen agenda takana" – Sebastian Tynkkynen kolmatta kertaa syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Tapauksessa on kyse vuoden 2017 kuntavaalikampanjasta, jossa hän kertoo jakaneensa kansalaisten viestejä maahanmuuton lieveilmiöistä.

Tynkkynen on ennestään tuomittu kahdesti kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Molemmista tapauksista hän sai sakkoja. Lisäksi hänet on tuomittu uskonrauhan rikkomisesta.

– Valtakunnansyyttäjä on nostanut vaalikampanjasta syytteen. Kuntavaaleissa 2017 toin esiin kansalaisten viestejä siitä, miten maahanmuuton lieveilmiöt ovat vaikuttaneet heidän arkeensa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu piti vaalikampanjaa rasistisena, ilmiantoi valtakunnansyyttäjälle ja nyt syyttäjä pui tätä, Tynkkynen kommentoi tiistaina alkavaa oikeuskäsittelyä MTV Uutisille.

– Turvapaikanhakijat koostuvat erilaisista uskonnoista ja kansallisuuksista. Itse en millään pysty sanomaan, mikä kansanryhmä on kyseessä, kun on näin sekalainen ryhmä kyseessä. Tässä on selkeästi jonkunnäköinen agenda takana, Tynkkynen sanoo.