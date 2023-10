Mika Aaltolalta kovaa vihjailua median toiminnasta: "Näitä on pari tullut"

Väite on vakava, sillä se tarkoittaisi journalistin ohjeiden selkeää rikkomista. Niiden mukaan tiedonvälitystä tehtävät ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa asiassa saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Aaltolan mukaan viesti voidaan tulkita joko hyväntahtoisesti, ”että mainosnäkyvyys on myös näkyvyyttä lehdessä” tai kriittisemmin niin, että lehti on ehdokkaasta kiinnostuneempi, jos hän ostaa mainostilaa.

– Se oli enemmän vihjaus. Journalisti-lehden näkökulma oli aika raju, mielestäni se on mielenkiintoista. En esitä syytöstä, vaan että markkinoinnissa tehdään selkeä linkityskoplaus. Siihen kannattaa median kiinnittää huomiota, mainosnäkyvyyden ja näkyvyyden välillä lehdessä. Se on vain pistänyt silmään.

Aaltola kysyy, ovatko ehdokkaat tasa-arvoisia

Väitettä olisi syytä perustella

– Sanoisin, että tämä kuulostaa kyllä heitolta, mutta Mika Aaltolan ja kaikkien muidenkin on näitä esittäessään syytä varautua yksilöimään ja perustelemaan näkemyksiään. Sen verran vakava vihjaus on.

– Mika Aaltolan medianäkyvyys on ollut erittäin hyvä suomalaisessa mediassa viimeisen kahden vuoden aikana, Venäjän hyökkäyssodan alettua. Hän on esiintynyt mediassa vakuuttavasti ja hyvin. Kun kyse on poliittisesta toiminnasta, median näkökulma on toki erilainen. Itse en usko, että puolueesta riippumaton ehdokas saisi lähtökohtaisesti erilaista kohtelua. Kysymys on Mika Aaltolalta kuitenkin sinänsä hyvä ja hänellä on täysi oikeus se esittää, kun hän tulee politiikan ulkopuolelta.