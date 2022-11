Belgian MM-joukkueen tähtipelaajat ilmiriidoissa keskenään – kriisipalaveri pidetty

Päävalmentaja Roberto Martinez myöntää, että joukkueessa on paljon jännitteitä. Useat pelaajat eivät tule toimeen keskenään, joten joukkuehenki loistaa poissaolollaan.

Päävalmentaja Martinezilla on iso työ tehtävänä, mikäli se haluaa saada joukkueesta yhtenäisen. Ranskalaislehti kertoo, että maanantaina joukkueessa järjestettiin kriisipalaveri.

– Ryhmässä on jännitteitä. Se on luonnollista. Pelaajat ovat pelanneet yhdessä pitkään. Tilanne on kuin perheessä. Jos ei ole jännitteitä ja erimielisyyksiä, ei ole tunteita, Martinez pyöritteli.