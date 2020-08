Suomalaisryhmä on saapunut auttamaan räjähdyksen tuhoamaan Beirutiin: "Lääkintäresurssi on todella kovassa avuntarpeessa"

Beirutin kaduilla on kaikkialla rikkoutunutta lasia, ja liikennettä on varsin vähän.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen kuvailee STT:lle paikan päältä Beirutista, että isot tiet on saatu yllättävän hyvin auki, mutta siivoamista tehdään edelleen kiivaasti ja erityisesti jalkakäytävillä on paljon tavaraa.

Tiainen saapui Beirutiin perjantaina yhtenä seitsemän hengen suomalaisporukasta. He ovat osa 17 ihmisen ryhmää, joka koordinoi ja tukee kansainvälistä apua.

Suomi päätti lähettää Beirutiin asiantuntija- ja materiaaliapua Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, jolta Libanon on pyytänyt kansainvälistä apua.

Suomalaisilla riittää töitä

Kuolonuhreja tiedetään olevan 154, mutta koska terveysministeriön mukaan kymmeniä ihmisiä on edelleen kateissa, uhrimäärä saattaa vielä pelastustöiden edetessä nousta.

Lisäksi tuhansia ihmisiä on loukkaantunut, ja terveysministeriö on kertonut osan heistä olevan edelleen kriittisessä kunnossa.

Kolme suurta elementtiä

Räjähdyksen aiheutti tiettävästi satamassa vuosia varastossa lojunut valtava lasti ammoniumnitraattia, jonka vaarallisuus on ollut tiedossa, mutta asialle ei ollut tehty mitään.

Räjähdyksen aineellisten vahinkojen suuruudeksi on arvioitu miljardeja dollareita.

Nyt edessä on kolme suurta elementtiä, joista ensimmäinen on terveyspuoli. Siinä yhteistyötä tehdään esimerkiksi Maailman terveysjärjestön kanssa.

– Täällä lääkintäresurssi on todella kovassa avuntarpeessa, Tiainen kuvailee.

Toisena on ympäristö eli esimerkiksi se, mitä sataman viereiselle merialueelle on tapahtunut mahdollisten kemikaalien vuoksi ja mitä kaasuja ilmaan on voinut vapautua.