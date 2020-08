Beirutin asukkaiden suru vaihtumassa vihaan hallintoa kohtaan: "Beirut itkee ja huutaa"

– Minulle on ollut koko ajan selvää, että meitä johtavat epäpätevät ihmiset ja epäpätevä hallitus. Mutta se mitä nyt on tapahtunut on jo täysin rikollista, puuskahti Beirutissa asuva Chadia Elmeouchi Noun sairaalavuoteeltaan BBC:n haastattelussa.