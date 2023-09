Libyan tulvissa huuhtoutui kokonaisia kaupunginosia – "Kun menimme ulos, kaupunkia ei enää ollut"

Dernan kaupunki muistuttaa tällä hetkellä sotatanteretta. Rakennuksia on sortunut ja kadut ovat täyttyneet vedestä ja mudasta. Sunnuntaina maahan iski poikkeuksellisen voimakas Daniel-myrsky, jonka voima sai kaupungin ulkopuolella olevat kaksi patoa sortumaan.

Maan historian suurin luonnonkatastrofi

– Meressä on noin 2 000 ruumista. Nostamme edelleen ruumiita taloista ja raunioiden alta. Työt jatkuvat, kertoo Punaisen puolikuun viestintäpäällikkö Salem Al-Naas .

Pelastusjärjestöjen vahvistama uhriluku on jo yli 10 000 ihmistä ja se voi vielä kasvaa jopa tuhansilla. Pelastustyöntekijät kertovat työskentelevänsä niin lujaa kuin pystyvät.

Kansainvälinen apu on vihdoin alkanut saapua kaupunkiin, mutta tuhojen mittakaava on järkyttävän suuri. Ainakin 30 000 ihmistä on menettänyt kotinsa ja välittömien tulvatuhojen jälkeen saapuvat taudit.