Beata Leppilampi ja Emilia Vuorisalmi paljastavat, miksi heillä on niin hyvät välit

Mikko Leppilammen ex-vaimo Emilia Vuorisalmi ja nykyinen vaimo Beata Leppilampi kertovat, mikä on heidän lämpimien välien salaisuus.

Näyttelijä Mikko Leppilammen ex-vaimo lääkäri Emilia Vuorisalmi ja hänen nykyinen vaimonsa Beata Leppilampi julkaisivat Instagramissa videon, jossa he kertovat läheisistä väleistään.

Kaksikko kertoo, että he ovat tulleet alusta asti toimeen toistensa kanssa ja vuosien saatossa heidän välinsä ovat lämmenneet jopa ystävyydeksi asti. He ovat viikoittain tekemisissä toistensa kanssa uusperhearjen tiimoilta.

Kaksikko kertoo, että kumpikaan ei pidä hyviä välejä itsestäänselvyytenä.

Jos tämä video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Mikko Leppilampi ja Emilia Vuorisalmi olivat naimisissa vuosina 2005–2011. Lilia Leppilampi, 19, on ex-parin yhteinen lapsi.

Nykyään Leppilampi on naimisissa Beata Leppilammen kanssa ja Vuorisalmi puolestaan kihlautui alkuvuodesta uuden miesystävänsä kanssa.

Mikko ja Beata Leppilammella on kaksi yhteistä lasta, joista ensimmäinen, Kaspian, syntyi vuonna 2021. Parin toinen lapsi, Gabriel, syntyi 2023.

Vuorisalmi sai puolestaan toisen lapsensa vuonna 2018 Maurizio Pratesin kanssa.

Vuorisalmi ja Leppilampi kertovat, että suurin syy siihen, miksi he tulevat toistensa kanssa niin hyvin toimeen, on erilaiset, toisiaan tasapainottavat luonteenpiirteet.

– Koen, että sinun rauhallisuutesi on tuonut tähän meidän perhekuvioon maadoitusta. Minulle on ollut aina hirveän tärkeää ajatella tätä asiaa lasten kautta. Lisäksi olet tosi hyvä kumppani Mikolle. Ajattelen niin, että jos minun lasteni isät voivat hyvin, niin minun lapsenikin voivat hyvin. Sinulla on tosi balansoitunut hermosto ja rauhoitat sillä toisia ihmisiäkin, jopa minua, Vuorisalmi kuvailee Beataa.

Vuorisalmi kertoo videolla, että hän arvostaa myös erityisesti Lilianin ja Beatan lämpimiä välejä. Beata puolestaan kertoo, että hän ei ole koskaan nimittänyt itseään Lilianin äitipuoleksi vaan kokee olevansa enemmän Lilianin ystävä.

Hän kokee tärkeäksi sen, että hänellä ja Mikolla on hyvät ja kunnioittavat välit Lilianin äitiin. Hän kertoo, että he voivat nykyään Vuorisalmen kanssa sopia kahden keskenkin arjen asioista, mikäli Mikko on kiireinen.

– Minulle se on aina ollut tosi helppoa, että pyörit meillä ja voidaan viettää yhdessä aikaa, koska minä en ole tullut Mikon elämään heti teidän eron jälkeen. Te olitte eronneet monta vuotta sitten ja siinä välissä Mikolla oli toinen pitkä suhde. Sen suhteen jälkeen Mikko oli pitkään sinkkuna, kunnes me tavattiin. Sekin tekee tästä helppoa, kun ei ollut mitään päällekkäisyyksiä, Beata sanoo.