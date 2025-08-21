Reino Nordin kiistää Julianna Jokelan väitteet: "En voi ymmärtää"

Reino Nordin vastaa somessa Julianna Jokelan kommentteihin.
Juontaja Julianna Jokela kertoo tuoreessa BBF-podcastin jaksossa ikävästä kohtaamisesta Muusikko Reino Nordinin kanssa.
Jokelan mukaan Nordin oli pyytänyt häntä kääntymään ympäri, jotta näkisi Jokelan takapuolen. Tapahtumat sijoittuvat aikaan kun Jokela oli työharjoittelijana Bauer Medialla.
Muusikko ja näyttelijä Reino Nordin ottaa kantaa Jokelan väitteisiin omissa Instagram-tarinoissaan. Nordin kiistää väitetyn käyttäytymisen ja väittää Jokelan valehtelevan.
– En ole tuollaista käytöstä harrastanut, enkä harrasta, Nordin sanoo.
Samalla hän lupautuu vieraaksi Emilia Aaltosen ja Selen Ahishalin vetämän BBF-podcastin vieraaksi keskustelemaan asiasta.
Päivityksissään Nordin toteaa saaneensa runsaasti vihaviestejä koskien Jokelan väitteitä ja lähettää Jokelalle terveiset.
– Suosittelen sinua hankkimaan jotain taitoja, että pystyt kiipeämään ylöspäin ilman, että lyöt ihmisiä huviksesi. En voi ymmärtää, Nordin päättää
Instagramin tarinat on nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.