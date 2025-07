Beata Leppilampi kertoo perhearjestaan – kuvailee, millainen isä Mikko Leppilampi on

Beata Leppilampi vieraili perjantaina 4. heinäkuuta Savonlinnan Oopperajuhlilla. Hän kertoi kiireisestä perhearjestaan ja tulevasta kirjaprojektistaan.

Beata Leppilampi vieraili yhdessä isoäitinsä kanssa Savonlinnan Oopperajuhlilla. Hän kertoi, että hänen pitkäaikainen haaveensa on ollut päästä Oopperajuhlille.

– On ollut tosi ihanaa ja tärkeää päästä tänne juuri isoäitini kanssa, Leppilampi kertoi.

Beata Leppilampi ei ehdi tänä kesänä juurikaan lomailla, sillä hän kirjoittaa parhaillaan kirjaa äitiydestä.

– Minulla on ollut työrintamalla kiireistä, mutta ihanaa. Kirjoitan tällä hetkellä kirjaa. Kirjan olisi määrä ilmestyä ensi vuoden puolella. On ollut mielenkiintoista, kun on saanut käyttää aivojaan ihan eri tavalla kuin aiemmin on tottunut.

Hän kertoo kirjoittavansa kirjaa, jota itse olisi kaivannut tuoreena äitini. Äitiydessä moni asia pääsi yllättämään hänet, mutta yksi asia erityisesti.

– Osasin jotenkin varautua siihen, kuinka paljon niitä lapsia rakastaa, mutta ei jotenkin täysin tiennyt, miltä tuntuu kun se pieni ihminen rakastaa sinua niin paljon. Se on ollut niin maagista, Leppilampi sanoo.

Beata ja Mikko Leppilammella on kaksi poikaa: syksyllä 2021 syntynyt Kaspian ja syksyllä 2023 syntynyt Gabriel.

– Meidän pojat kasvavat hurjaa vauhtia ja minä yritän taas kovasti toivoa, että he pysyisivät sellaisina pieninä vauvoina.

Ruuhkavuosia elävä Beata Leppilampi kertoo, että perheen arki on usein hektistä.

– Joinakin päivinä arki rullaa paremmin ja toisina ei niin sujuvasti. Kokonaisuus on kuitenkin hyvä ja toimiva ja minun mielestäni arki on parasta elämässä.

Hän kuvailee puolisoaan Mikko Leppilampea parhaaksi isäksi heidän pojilleen.

– Paras. Jokainen äiti voi miettiä, että jos omaa miestään kutsuu parhaaksi, että mitä se tarkoittaa, Leppiampi toteaa.

Kesäkuussa Beata fiilisteli uutta elämänvaihettaan Instagram-tilillään. Hän julkaisi itsestään selfien sekä videon lapsistaan, jotka kävelivät käsi kädessä.

Beata kuvailee, että muutamat edelliset kesät ovat menneet niin, että hän on imettänyt, ollut raskaana tai juossut lapsen perässä, ettei tämä satuttaisi itseään.

– Tämä on mun ensimmäinen kesä moneen vuoteen, kun tunnen olevani taas oikeasti oma itseni. Sanotaan, että naisella menee noin kaksi vuotta synnytyksestä, ennen kuin hormonit palaavat jotakuinkin ennalleen – ja minun kohdallani tämä pitää todellakin paikkansa, Beata aloittaa kirjoituksen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Beata kuvailee, että vauvavuosista on selvitty kunnialla ja nyt hänellä on voittajafiilis.

– Ja tämä uusi minä tuntuu vielä entistäkin paremmalta, kun saan samalla ihailla kahta täydellistä pientä touhuilijaa, joista on tullut parhaat ystävykset.

Mikko ja Beata Leppilampi avioituivat kesällä 2021, mutta järjestivät suuremmat hääjuhlat vuotta myöhemmin.

Beatan puoliso Mikko Leppilampi on pitänyt viimeisen vuoden aikana julkisuudessa matalaa profiilia. Vuoden 2024 toukokuussa uutisoitiin, että Mikko Leppilammesta oli tehty rikosilmoitus, rikosnimikkeenä on seksuaalinen ahdistelu. Marraskuussa 2024 asiassa tehtiin syyttämättäjättämispäätös.