Pariskunta ja pienet lapset olivat kadoksissa vuosia, kunnes heidät löydettiin raa'asti surmattuina maahaudasta – isoisän suru: "Kuin suuri kivenlohkare putoaisi päälleni"

Isä sai soiton liikekumppanilta

Moottoripyöräilijä löysi kallon autiomaasta

Merritin on kerrottu saaneen Josephilta lainaa pelivelkojansa varten. On myös puhuttu, että Joseph oli suunnitellut irtisanovansa Merritin firmansa palveluksesta.

Isä kerää rahaa, jotta pääsisi oikeuteen mukaan

Josephin isä oli sitä mieltä, että tapausta ei tutkittu vakavissaan. Hän joutuu matkustamaan oikeudenkäyntejä varten pitkiä matkoja ja kerää matkustamiseensa varaa joukkorahoituksella sekä myymällä tavaroita verkkokauppansa kautta. Hän on myös kirjoittanut tapauksesta kirjan McStays: Taken Too Soon.

Tapauksesta on kirjoitettu myös toinen kirja No Goodbyes: The Mysterious Disappearance of the McStay Family.