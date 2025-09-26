Kiinasta löydetty miljoonan vuoden ikäinen pääkallo vihjaa, että nykyihminen alkoi kehittyä peräti puoli miljoonaa vuotta varhaisemmin, kuin aiemmin on luultu.

Löytö osoittaa tutkijoiden mukaan samalla, että nykyihminen eli esimerkiksi Neandertalinihmisen kanssa rinnakkain huomattavasti uskottua pitempään.

Tutkimuksesta uutisoi BBC. Kalloa analysoineiden tutkijoiden mukaan tutkimus muuttaa täydellisesti ymmärrystämme ihmisen evoluutiosta.

Science-julkaisussa julkistettu löytö on kohauttanut tutkijapiirejä. Alan tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä johtopäätöksistä.

Heidän mukaansa tutkimusmetodeihin sisältyy runsaasti epävarmuutta.

Yunxian 2 -nimistä kalloa tutkineen Fudanin yliopiston professori Xijun Ni toteaa puolestaan, että useat testit vakuuttivat tutkijat siitä, että kyseessä on mullistava löytö.

Alun perin kallon uskottiin kuuluvan ihmistä edeltäneelle Homo erectus -lajin edustajalle. Oletusta tuki kallon miljoonan vuoden ikä.

Uuden tutkimuksen mukaan kyseessä ei olisi kuitenkaan Homo erectuksen kallo.

Nyt tutkimuksen tekijät uskovat kallon kuuluneen Homo longi -lajin yksilölle. Kyseessä on nykyihmisen sisarlaji, joka oli kehitystasoltaan samalla viivalla neandertalinihmisen ja varhaisen Homo sapiensin kanssa.

Geneettisten todisteiden mukaan Homo longi eli samaan aikaan Neandertalinihmisen ja Homo sapiensin kanssa.

Eli jos Homo longi tallusteli maapallolla miljoona vuotta sitten, niin luultavasti myös varhaiset Neandertalin ja Homo sapiensin edustajat olivat jo tuolloin olemassa.