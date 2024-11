Awak Kuier kertoo vaikeasta päätöksestään: "Ei ollut hirveästi halua mennä seuraaviin treeneihin"

Awak Kuierin alkukausi italialaisessa Reyer Venezian joukkueessa on ollut loistokas. Viime keväänä Venezian Italian mestaruuteen finaalien arvokkaimpana pelaajana johdattanut Kuier on säkenöinyt syksyllä Euroopan ykköskilpailussa Euroliigassa. Venezia on voittanut kolme pelaamistaan neljästä ottelusta, ja Kuier on ollut joukkueensa tehokkain pelaaja reilun 15 pisteen pistekeskiarvolla.

Takana Kuierilla on poikkeuksellinen kesä, jonka aikana hän on ehtinyt tehdä muutakin kuin pelata koripalloa. Kuier päätti viime kaudella, että jättää kesäkauden Pohjois-Amerikan WNBA-sarjassa pelaamatta ja keskittyy hyvinvointiinsa. Tauko teki hyvää.

– Tosi paljon auttoi. Tuntuu että pystyin "re-chargaamaann" mun patterit ja sen kautta mulla oli ikävä korista kesän jälkeen. Olin tosi innoissani, että pääsin pelaamaan ekaa kertaa Euroliigaa ja aloittaan kauden Italiassa, Kuier kertoo MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

LUE MYÖS: Awak Kuierille merkittävä kunnianosoitus

Vuonna 2020 Italian pääsarjajoukkueeseen Virtus Eirene Ragusaan siirtynyt Kuier oli pelannut neljä vuotta koripalloa käytännössä tauotta. Talvikaudet Italiassa, kesät Pohjois-Amerikassa Dallas Wingsin joukkueessa.

Jatkuva rehkiminen alkoi näkyä väsymyksenä ja kropan reistailuna.

– Oli väsymystä, tuli enemmän pikku ongelmia. Pieniä vaikeuksia polvien kanssa ja nilkkojen kanssa, Kuier sanoo.

– Olin aika väsynyt, treenien jälkeen tosi väsynyt. Ei ollut hirveästi halua mennä seuraaviin treeneihin.

Päätös jättää kesä WNBA:ssa väliin oli kuitenkin vaikea. Kolmella ensimmäisellä kaudellaan WNBA:n Dallasissa Kuierin rooli oli jäänyt melko pieneksi ja läpimurto sarjan eliittiin oli vielä tekemättä.

– Mulle sanottiin, että olisi ollut hyvä rooli neljännelle vuodelle. Oli vähän vaikea sanoa ei. Mutta loppujen lopuksi mun piti kuunnella itseäni ja kroppaani. Kyllä mun mielestäni siitä tuli hyvää, koska sain treenattua kesän, sain vapaata, olla kaverien ja perheen kanssa ja pääsin tälle kaudelle hyvin mielin.

Monet naisten sarjojen tähdet urakoivat Kuierin tapaan talvet Euroopassa ja kesät Pohjois-Amerikassa. Kuierin mukaan ruljanssin jaksaminen on pelaajakohtaista.

– Kaikki on erilaisia, on erilaiset kropat ja ihmiset jaksaa eri tavalla. Se on enemmän henkilökohtaista. Jotkut vaan pystyvät vetämään kymmenen kautta putkeen tolleen, jotkut tarvitsevat vähän taukoa. Riippuu vähän ihmisestä.

Paluu Pohjois-Amerikkaan?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuier on edennyt urallaan määrätietoisesti kohti Euroopan huippua. Vuonna 2020 hän siirtyi HBA Märskystä ammattilaiseksi Virtus Eirene Ragusaan. Seuraavana vuonna Kuier solmi sopimuksen hänet ensimmäisellä kierroksella numero kaksi varanneen WNBA-seuran Dallas Wingsin kanssa. Vuoden 2022 siirto huippuseura Veneziaan toi viimeistään Kuierin eurooppalaiselle huipulle. Italian mestaruus, Supercupin voitto ja tälle kaudelle uutena haasteena tulleet pelit Euroliigassa ovat nostaneet Kuierin uudelle tasolle.

– Tärkeintä mulle on varmaan sen, että joka kauden jälkeen tulee sellainen fiilis, että oon mennyt eteenpäin, Kuier kuvailee.

– Vaikka jouduin ottamaan taukoa WNBA:sta, kuitenkin mun ura menee eteenpäin.

Kuier arvostaa Euroliigan ottelut kovuudeltaan samalle viivalle WNBA:n kanssa.

– Joka jengissä on tosi hyviä pelaajia. Se on tosi vaikeeta, mikään ei tule helpolla. On ollut tosi kivaa pelata erilaista koripalloa, ja oikeasti sellaisia matseja, joissa mun pitää pelata kovaa.

Tulevaisuudessa Kuier haluaa pelata nimenomaan Euroliigaa ja palata myös WNBA-parketille.

– Haluan mennä myös WNBA:han takaisin, antaa sille toisen mahdollisuuden ja nähdä, miten hyvin voin siellä pärjätä.

WNBA on kasvattanut viime aikoina huimasti suosiotaan. Viime kaudella sarjan katsojamäärät kasvoivat lähes 50 prosentilla, ja ottelukohtainen katsojakeskiarvo oli yli 9 800. Myös telelvisiokatsojamäärät rikkoivat ennätyksiä.

– Se on tosi hienoa nähdä, kun asiat menevät näin hyvin. Joka vuosi paranee asiat. Kyllä se kanssa auttaa sitä, että tekee mieli mennä pelaamaan sinne. On kiva nähdä, miten naiskoris on mennyt eteenpäin Jenkeissä myös, Kuier sanoo.

Suosiosta huolimatta sarja on ollut palkkakuopassa muihin Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoihin verrattuna. Pelaajien osuus sarjan tuotoista on ollut vain noin 10 prosenttia, kun luku esimerkiksi NBA-, NFL- ja NHL-sarjoissa on 50 prosentin tietämissä. Sarjan pelaajayhdistys onkin ryhtynyt toimiin. Pelaajayhdistys irtisanoi lokakuussa yhdistyksen ja sarjan välisen työehtosopimuksen pelaajien tilanteen parantamiseksi.

Kuierille kehitys on mieleen.