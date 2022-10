Amnesty: Latvian viranomaiset pahoinpitelevät ja jopa kiduttavat siirtolaisia rajallaan ja työntävät heitä takaisin Valko-Venäjälle

Siirtolaisia on ylittänyt rajan EU:n alueelle eniten sitten vuoden 2016 Siirtolaisia on ylittänyt rajan EU:n alueelle eniten sitten vuoden 2016, kertoo Euroopan rajavirasto Frontex. Sen mukaan EU:n rajoilla on tänä vuonna laskettu jo melkein 230 000 rajanylitystä. Näistä yli 100 000 oli rajanylityksiä Balkanin maiden kautta, mikä on jopa 170 prosenttia enemmän kuin viime vuonna yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Frontexin lausunnon mukaan merkittävä syy korkeisiin rajanylityslukuihin on se, että jo valmiiksi Länsi-Balkanin alueella olleet siirtolaiset ovat toistuvasti yrittäneet ylittää EU:n rajan. Seuraavaksi eniten rajanylityksiä laskettiin Välimeren alueella.Valtaosa rajanylittäjistä Balkanilla oli kotoisin Syyriasta, Afganistanista ja Turkista. Välimerellä rajan ylittäjät olivat enimmäkseen kotoisin Tunisiasta, Egyptistä sekä Bangladeshista.